Признан невиновным, несмотря на попытку скрыть более 80 000 евро

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) оспорила оправдательный приговор суда Хынчешт в отношении мужчины, который в ноябре 2022 года пытался ввезти в Молдову более 80 000 евро, не задекларировав их на таможне, сообщает Noi.
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