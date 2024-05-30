Признан невиновным, несмотря на попытку скрыть более 80 000 евро

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) оспорила оправдательный приговор суда Хынчешт в отношении мужчины, который в ноябре 2022 года пытался ввезти в Молдову более 80 000 евро, не задекларировав их на таможне, сообщает Noi.