Минниханов идет на выборы, Путин «не стелет дорожку» McDonald’s и новый рулевой Бугульмы

Единороссы РТ определились с кандидатурами на выборы Раиса республики, Владимир Путин назвал условия возврата западных компаний в Россию, Рустам Минниханов побывал в Ингушетии, Татарстан посетил Премьер-министр Белоруссии, Дамир Фаттахов стал руководителем Бугульминского района: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии