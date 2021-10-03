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«Пение» магнитосферы Венеры

«Пение» магнитосферы Венеры

9 и 10 августа состоялся уникальный двойной пролёт Венеры зондами Solar Orbiter и BepiColombo. Во время этого события было получено немало научных данных, среди которых есть запись «пения» магнитосферы Венеры и другие интересные научные результаты.

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