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Окулов о 3:2 со «Спартаком»: «ЦСКА переосмыслил свою игру после первого периода, сделал правильные вещи и победил»

«Плохое начало для нас, пропустили две быстрые шайбы. В первом периоде проигрывали абсолютно везде, уступали в борьбе, ничего не получалось создать в атаке.

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