Дождя мы пока не дождались, но пришли ветра до 15 м/с. Небо напоминает затишье перед бурей 💨 🌧️ наблюдаем.
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Дождя мы пока не дождались, но пришли ветра до 15 м/с. Небо напоминает затишье перед бурей 💨 🌧️ наблюдаем.