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Гид по Сочи

2 подписчика

Дождя мы пока не дождались, но пришли ветра до 15 м/с. Небо напоминает затишье перед бурей 💨 🌧️ наблюдаем.

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