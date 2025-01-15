«Не надо помощи»: в Верховной раде призвали США прекратить финансирование Украины

КИЕВ, 16 января, ФедералПресс. Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая сделала неожиданное заявление, обратившись к Соединенным Штатам с просьбой приостановить военную и финансовую помощь Киеву, передает «Царьград».
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