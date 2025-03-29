Гюнтер Штайнер: Лоусон был на секунду медленнее Ферстаппена

Гюнтер Штайнер: Лоусон был на секунду медленнее ФерстаппенаRed Bull RacingБывший руководитель Haas Гюнтер Штайнер объяснил неудачу Лиама Лоусона на старте сезона 2025 года тем, что он не смог справиться с давлением.