Гюнтер Штайнер: Лоусон был на секунду медленнее Ферстаппена

Гюнтер Штайнер: Лоусон был на секунду медленнее ФерстаппенаRed Bull RacingБывший руководитель Haas Гюнтер Штайнер объяснил неудачу Лиама Лоусона на старте сезона 2025 года тем, что он не смог справиться с давлением.
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