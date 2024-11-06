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Украинского агента отдали под суд за попытку отравить выпускников летного училища России

Украинского агента отдали под суд за попытку отравить выпускников летного училища России

Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего уроженца Мелитополя Егора Семенова, обвиняемого в попытке отравить выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков (АВВАКУЛ).

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