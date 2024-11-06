Украинского агента отдали под суд за попытку отравить выпускников летного училища России

Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего уроженца Мелитополя Егора Семенова, обвиняемого в попытке отравить выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков (АВВАКУЛ).
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