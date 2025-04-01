Financial Times: встречу Рубио и главы МИД Дании Расмуссена могут отменить

Запланированную встречу государственного секретаря Соединенных Штатов Марко Рубио и руководителя министерства иностранных дел Дании Ларса Лекке Расмуссена могут отменить в связи с напряженными отношениями по поводу Гренландии.
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