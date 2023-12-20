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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кучеров увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ до 6 очков. У него 54 балла в 32 играх, у Маккиннона – 48 в 32

Кучеров увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ до 6 очков. У него 54 балла в 32 играх, у Маккиннона – 48 в 32

Форвард «Тампы» сегодня сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Сент-Луисом» (6:1).  Он по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров с 54 (22+32) очками в 32 играх.

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