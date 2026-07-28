Экс-капитан «Зенита» сожалеет, что переживает простой тренерской карьеры:  Кто понимает футбол, тот знает, почему так происходит

«Я не завершил тренерскую карьеру. У меня были предложения о возобновлении тренерской работы в последнее время, но они меня не устроили, - поделился экс-капитан «Зенита», бывший главный тренер московского «Динамо» и «Крыльев Советов» Андрей Кобелев.