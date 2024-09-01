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Царьград

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Открыты продажи кроссовера Volkswagen по цене около 1 млн рублей

Открыты продажи кроссовера Volkswagen по цене около 1 млн рублей

Автомобиль может стать серьёзным конкурентом для Geely Coolray.На автосалоне в Чэнду 2024 года Volkswagen представил новый бюджетный кроссовер Tharu XR, который может стать серьёзным конкурентом для Geely Coolray.

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