Водитель машины, вёзшей в Россию взрывчатку, ничего не знал

Водитель микроавтобуса со взрывчаткой из Литвы ничего не знал о грузе На пункте пропуска «Брест» на границе с Польшей белорусские таможенники задержали микроавтобус, в котором были спрятаны рекордные 580 кг пентаэритриттетранитрата — особо мощного взрывчатого вещества.