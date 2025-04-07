Водитель машины, вёзшей в Россию взрывчатку, ничего не знал

Водитель микроавтобуса со взрывчаткой из Литвы ничего не знал о грузе На пункте пропуска «Брест» на границе с Польшей белорусские таможенники задержали микроавтобус, в котором были спрятаны рекордные 580 кг пентаэритриттетранитрата — особо мощного взрывчатого вещества.
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