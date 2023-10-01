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Депутат Романов рассказал об эффективности российской экономики

Депутат Романов рассказал об эффективности российской экономики

Сегодня с уверенностью можно сказать, что недоброжелателям России не удалось сломать нашу экономику, заявил на IV всероссийском форуме контрольных органов депутат госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов.

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