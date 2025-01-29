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В Госдуме анонсировали громкое разоблачение семьи Байдена в США

В Госдуме анонсировали громкое разоблачение семьи Байдена в США

Депутат Шеремет: в США обнародуют данные о захвате власти семьей Байдена Власти США могут обнародовать данные, доказывающие антиконституционный захват власти семьей экс-президента страны Джо Байдена, заявил NEWS.

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