В Госдуме анонсировали громкое разоблачение семьи Байдена в США

Депутат Шеремет: в США обнародуют данные о захвате власти семьей Байдена Власти США могут обнародовать данные, доказывающие антиконституционный захват власти семьей экс-президента страны Джо Байдена, заявил NEWS.
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