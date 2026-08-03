Экс-игрок «Спартака» заявил об отсутствии в России развития и прогресса: «Многие будут стремиться уехать»

Бывший хоккеист «Спартака» Никита Щитов, сыгравший в КХЛ более 560 матчей, заявил, что многие российские перспективные спортсмены будут стремиться уехать за границу из-за отсутствия в России развития и прогресса.
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