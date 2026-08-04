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Адвокат Глазкова: запрет на служебные романы в локальных актах незаконен

Адвокат Глазкова: запрет на служебные романы в локальных актах незаконен

Служебные романы уже не редкость, однако запрета в трудовом законодательстве на них нет. Адвокат коллегии адвокатов "Матвеенко и партнеры", член Ассоциации юристов России Ирина Глазкова в комментарии для "Газета.

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