Адвокат Глазкова: запрет на служебные романы в локальных актах незаконен

Служебные романы уже не редкость, однако запрета в трудовом законодательстве на них нет. Адвокат коллегии адвокатов "Матвеенко и партнеры", член Ассоциации юристов России Ирина Глазкова в комментарии для "Газета.
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