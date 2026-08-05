Июнь в Барнауле побил рекорд 2012 года по аномальной жаре

Жара июня-июля 2026 года не просто аномальная, она бьет рекорды. Июнь стал самым знойным для юга Западной Сибири за весь период метеонаблюдений, сообщает портал "Научная Россия" со ссылкой на старшего научного сотрудника Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск) Наталью Чередько.