НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТОЛК

5 подписчиков

Июнь в Барнауле побил рекорд 2012 года по аномальной жаре

Июнь в Барнауле побил рекорд 2012 года по аномальной жаре

Жара июня-июля 2026 года не просто аномальная, она бьет рекорды. Июнь стал самым знойным для юга Западной Сибири за весь период метеонаблюдений, сообщает портал "Научная Россия" со ссылкой на старшего научного сотрудника Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск) Наталью Чередько.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии