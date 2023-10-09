Россияне рассказали, с какого возраста готовы отпускать детей в школу одних

Более трети россиян (37%) считают, что отпускать ребенка в школу одного можно с 8-9 лет, выяснили СК «Росгосстрах» и банк «Открытие» (входят в группу ВТБ) в ходе опроса [1] родителей российских школьников, который проводился накануне Дня учителя.