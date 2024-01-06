15+ человек, которые сходили на новогодний корпоратив и вместо подарков вынесли оттуда эпичные истории

Одни с нетерпением ждут новогоднего корпоратива, другие же не знают, как он него отвертеться. А все потому, что на корпоративах бывают такие истории, о которых коллеги еще будут судачить до следующего Нового года.
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