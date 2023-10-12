В Подмосковье наладят выпуск машин для переработки вторичного пластика

Научно-производственная компания «ПОФ» из г. Раменское открыла конструкторское бюро, которое займется проектированием промышленного оборудования для переработки вторичного пластика — в основном отходов от производства пластиковых бутылок.
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