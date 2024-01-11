Перспективное сырье для фармацевтической промышленности разрабатывают туркменские ученые

В лаборатории биотехнологий Центра технологий Академии наук Туркменистана разработана технология получения из растительного сырья галактоманнана – природного геля, который в виде загустителя широко применяется в лекарственной и пищевой промышленности.
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