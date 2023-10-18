ФОТО: НОВОСИЛЬЦЕВ АРТУР/АГН "МОСКВА". ПАВЕЛ ПОЖИГАЙЛО: "У НАС КАТАСТРОФА! РОССИЯ ЛИШИЛАСЬ МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК" За последние годы демографический кризис достиг такого критического уровня, что страшно себе представить, что ждёт страну в будущем.