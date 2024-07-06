Путешествие в стиле ретро: швейцарский бренд Hanro представил круизную коллекцию

Бренду Hanro из Швейцарии в этом году исполнилось 140 лет. По этому случаю дизайнеры обратились к архивам марки, которые находятся в швейцарском городе Листаль, а также к ретро-образам из рекламных кампаний прошлого.
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