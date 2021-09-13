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«Я подчёркиваю – мокрые курицы», – Ирина Винер на всю страну высказалась о собравшихся уйти из спорта сёстрах Авериных

«Я подчёркиваю – мокрые курицы», – Ирина Винер на всю страну высказалась о собравшихся уйти из спорта сёстрах Авериных

Российская команда по художественной гимнастике была лучшей на Олимпийских играх в Токио.  Россияне называют гимнасток “нашим золотом”.

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