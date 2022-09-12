Глава запорожской администрации Балицкий назвал условие для проведения референдума

prt scr youtube.com/Sergunbes Запорожская область проведет голосование по вхождению в состав России, когда регион полностью будет готов к этому с точки зрения безопасности для населения, заявил глава областной администрации Евгений Балицкий.
prt scr youtube.com/Sergunbes Запорожская область проведет голосование по вхождению в состав России, когда регион полностью будет готов к этому с точки зрения безопасности для населения, заявил глава областной администрации Евгений Балицкий.
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