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Глава запорожской администрации Балицкий назвал условие для проведения референдума

Глава запорожской администрации Балицкий назвал условие для проведения референдума

prt scr youtube.com/Sergunbes Запорожская область проведет голосование по вхождению в состав России, когда регион полностью будет готов к этому с точки зрения безопасности для населения, заявил глава областной администрации Евгений Балицкий.

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