На Смоленщине может быть создан туристический центр Союзного государства

Его появление запланировано на 2024 год Туристический центр Союзного государства может появиться в Смоленской области уже в 2024 году, об этих планах губернатор Василий Анохин рассказал ТАСС в ходе международного экспортного форума «Сделано в России - 2023».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии