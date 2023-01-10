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У «Денвера» 11 подряд побед на домашней площадке. Это лучшая серия клуба с 2018 года

«Наггетс» в понедельник выиграли в Денвере у «Лейкерс» со счетом 122:109. Это 11-я подряд победа «Денвера» на домашней площадке.

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