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Царьград

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Капля воды сожгла бомбардировщик США стоимостью в бюджет Гренландии

Капля воды сожгла бомбардировщик США стоимостью в бюджет Гренландии

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