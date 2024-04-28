НА КОЛЕНИ ИЛИ ПОД ЗАД КОЛЕНОМ? РУССКУЮ УЧИТЕЛЬНИЦУ ХОТЯТ ЗАСТАВИТЬ ИЗВИНЯТЬСЯ ПЕРЕД ДИАСПОРОЙ

Так а я об чём? Притащите вы Романовых, а вдруг опять большевики? Романовы в Париж сдриснут, а вы опять побежите в КПСС записываться.

Андрей Павлов

"Участники встречи сошлись на том, что нелегальная миграция — это крупный источник гуманитарных рисков." Ну и? Ну сошлись, дальше что? Чем вы отличаетесь от диванных экспертов, которые давно сошлись на том же? А ничем. Вы, в отличие от нас, имеете возможность действовать. Но не действуете, а только "сходитесь на том".