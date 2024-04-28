ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ В Ростовской области мигрантская тема "бомбанула" не по-детски. В обычной средней школе №4 города Батайска 9-классник сцепился в словесной перепалке с пожилой учительницей.
НА КОЛЕНИ ИЛИ ПОД ЗАД КОЛЕНОМ? РУССКУЮ УЧИТЕЛЬНИЦУ ХОТЯТ ЗАСТАВИТЬ ИЗВИНЯТЬСЯ ПЕРЕД ДИАСПОРОЙ
Комментарии
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Александр Попов
Так а я об чём? Притащите вы Романовых, а вдруг опять большевики? Романовы в Париж сдриснут, а вы опять побежите в КПСС записываться.
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40 мин.
Андрей Павлов
"Участники встречи сошлись на том, что нелегальная миграция — это крупный источник гуманитарных рисков." Ну и? Ну сошлись, дальше что? Чем вы отличаетесь от диванных экспертов, которые давно сошлись на том же? А ничем. Вы, в отличие от нас, имеете возможность действовать. Но не действуете, а только "сходитесь на том".
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37 мин.
В
Василий
Позиция продажных полицаев понятна - азеры и им подобные платят бабки что бы полицаи их крышевали, но позиция русских школьников - элементарная трусость и боязнь.
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13 мин.
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