Собянин принес соболезнования в связи с ударом ВСУ по Лисичанску

Мэр Москвы Сергей Собянин принес соболезнования родным и близким тех, кто погиб в результате удара, нанесенного формированиями Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пекарне, находившейся на территории Лисичанска в Луганской Народной Республике.
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