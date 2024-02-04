Собянин принес соболезнования в связи с ударом ВСУ по Лисичанску

Мэр Москвы Сергей Собянин принес соболезнования родным и близким тех, кто погиб в результате удара, нанесенного формированиями Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пекарне, находившейся на территории Лисичанска в Луганской Народной Республике.