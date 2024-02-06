Глава Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что он недавно беседовал с бывшим президентом Франции Франсуа Миттераном, который скончался в 1996 году.
Байден заявил, что недавно беседовал с Миттераном, умершем в 1996 году
Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
аксиома! президенты США беседуют с ушедшими, а жизнь продолжается. кто рулит? - явно не президенты! а что ЕС? - а там вообще вассалы! и? - с кем говорить?.. СВР России безусловно знает, очевидно, - знает и Президент РФ. можа поэтому на внешний лай внимание не обращает?
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18 час.
Надежда Борисова
Лучше бы он с Богом поговорил и не в обмороке, а хотя бы во сне и тогда, возможно в его старческие мозги пришли наконец человеческие мысли
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17 час.
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