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Байден заявил, что недавно беседовал с Миттераном, умершем в 1996 году

Байден заявил, что недавно беседовал с Миттераном, умершем в 1996 году

Глава Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что он недавно беседовал с бывшим президентом Франции Франсуа Миттераном, который скончался в 1996 году.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
аксиома! президенты США беседуют с ушедшими, а жизнь продолжается. кто рулит? - явно не президенты! а что ЕС? - а там вообще вассалы! и? - с кем говорить?.. СВР России безусловно знает, очевидно, - знает и Президент РФ. можа поэтому на внешний лай внимание не обращает?
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Надежда Борисова
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