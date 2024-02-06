Байден заявил, что недавно беседовал с Миттераном, умершем в 1996 году

аксиома! президенты США беседуют с ушедшими, а жизнь продолжается. кто рулит? - явно не президенты! а что ЕС? - а там вообще вассалы! и? - с кем говорить?.. СВР России безусловно знает, очевидно, - знает и Президент РФ. можа поэтому на внешний лай внимание не обращает?

Надежда Борисова

Лучше бы он с Богом поговорил и не в обмороке, а хотя бы во сне и тогда, возможно в его старческие мозги пришли наконец человеческие мысли