Любимые цвета Зеленого Дракона для украшения елки на Новый год 2024: 5 цветов и 7 стилей Алёна ЮрьеваС наступлением каждого нового года возникает волнующий вопрос: каким цветом украсить елку, чтобы создать в доме атмосферу волшебства и праздника? В 2024 году особенно важно учесть вкусы и предпочтения Зеленого Дракона – символа года по китайскому гороскопу.