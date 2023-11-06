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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Любимые цвета Зеленого Дракона для украшения елки на Новый год 2024: 5 цветов и 7 стилей

Любимые цвета Зеленого Дракона для украшения елки на Новый год 2024: 5 цветов и 7 стилей

Любимые цвета Зеленого Дракона для украшения елки на Новый год 2024: 5 цветов и 7 стилей Алёна ЮрьеваС наступлением каждого нового года возникает волнующий вопрос: каким цветом украсить елку, чтобы создать в доме атмосферу волшебства и праздника? В 2024 году особенно важно учесть вкусы и предпочтения Зеленого Дракона – символа года по китайскому гороскопу.

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