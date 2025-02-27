Недра в обмен на «ничего»: стало окончательно ясно, подо что Зеленский подписал Украину

Туфта все эти договоренности. Потому что эти территории войдут в состав РФ, а штаты утрутся. Так что комментировать тут нечего. Да и незачем.

Туфта все эти договоренности. Потому что эти территории войдут в состав РФ, а штаты утрутся. Так что комментировать тут нечего. Да и незачем.

Иван Щукин

Как же, получают Миллер с Сечиным и их друзья и родственники и очень даже не плохо! Помню как на одном из выступлений Путина его спросили за что же такие бабки получает Миллер, его ответ что Миллер "эффективный" менеджер и если ему платить меньше ОН может смыться на запад! Вот как то так!