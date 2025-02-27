Политнавигатор Кажется, процесс пошел. Украинские СМИ публикуют полный текст скандальной сделки по недрам – той самой, которая, по словам Бориса Джонсона – «это грабеж, но надо подписывать».
Недра в обмен на «ничего»: стало окончательно ясно, подо что Зеленский подписал Украину
Комментарии
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Галина Скрипник
Туфта все эти договоренности. Потому что эти территории войдут в состав РФ, а штаты утрутся. Так что комментировать тут нечего. Да и незачем.
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6 час.
Галина Скрипник
Туфта все эти договоренности. Потому что эти территории войдут в состав РФ, а штаты утрутся. Так что комментировать тут нечего. Да и незачем.
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6 час.
Иван Щукин
Как же, получают Миллер с Сечиным и их друзья и родственники и очень даже не плохо! Помню как на одном из выступлений Путина его спросили за что же такие бабки получает Миллер, его ответ что Миллер "эффективный" менеджер и если ему платить меньше ОН может смыться на запад! Вот как то так!
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5 час.
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