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Цифровой психолог Морданова отметила, что «человек-тройка» выделяется деловым стилем и стремлением к анализу

Цифровой психолог Морданова отметила, что «человек-тройка» выделяется деловым стилем и стремлением к анализу

Цифровой психолог Дания Морданова в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала о характеристиках людей, родившихся 3, 12, 21 или 30 числа.

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