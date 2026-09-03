Цифровой психолог Морданова отметила, что «человек-тройка» выделяется деловым стилем и стремлением к анализу

Цифровой психолог Дания Морданова в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала о характеристиках людей, родившихся 3, 12, 21 или 30 числа.
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