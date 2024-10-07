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В России раскритиковали призывы из Финляндии портить авто дипломатов

В России раскритиковали призывы из Финляндии портить авто дипломатов

Призывы со стороны Финляндии к повреждению автомобилей российских дипломатов являются провокацией, действующей в ущерб российско-финских интересам, о чём в беседе с RT рассказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

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