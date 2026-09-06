Захарова: Германия закрыла генконсульство в Бонне, чтобы помешать выборам

Власти ФРГ закрыли генконсульство России в Бонне, чтобы помешать дипломатам подготовиться к выборам, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
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