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Происшествия

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В Пензе сотрудники полиции оперативно отыскали заблудившуюся в лесу 80-летнюю женщину

В конце августа этого года инспектор отдельной роты ППСП УМВД России по городу Пензе и инспектор ПДН отдела полиции № 3 городского УМВД России несли службу по охране общественного порядка в составе комплексных сил полиции.

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