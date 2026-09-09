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Царьград

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ЦППК внедрила 2500 QR-кодов для быстрой обратной связи с пассажирами

ЦППК внедрила 2500 QR-кодов для быстрой обратной связи с пассажирами

ЦППК реализовала проект по установке 2,5 тыс. QR-кодов на станциях без турникетов. Новая система позволяет быстрее реагировать на обращения пассажиров, улучшая сервис.

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