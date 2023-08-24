Насколько опасен для России слив зараженной воды с японской "Фукусимы"

ФЮ

Фаина Юсупова

Какой придурок ставит лайки?Он что тупой ведь мы все на грани смерти.Забыть про рыбу,только в болоте ловить осталось и всё.Японцы от атомной бомбы не могут до сих пор отделаться,а теперь сами же себя решили убить до конца слушая Америку.Почему то это стали делать тогда когда побывал убийца-Байден.Что решили,что до них не дойдёт эта отравленная вода до материка Америки?Или Япошки знают как вычистись воду?Что-то задумали твари.Решили отравить всех оптом.Надо было этих японцев накрыть полностью,твари продажные.