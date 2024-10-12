Новая строка в квитанциях ЖКХ вытянет деньги из кошелька: касается жильцов в многоэтажках – увидят сколько насчитают Ольга БезродняяВладельцам квартир в многоэтажках предстоит оплачивать использование общедомового имущества, что отразится в новой строке квитанций за ЖКХ.
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