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Новая строка в квитанциях ЖКХ вытянет деньги из кошелька: касается жильцов в многоэтажках – увидят сколько насчитают

Новая строка в квитанциях ЖКХ вытянет деньги из кошелька: касается жильцов в многоэтажках – увидят сколько насчитают

Новая строка в квитанциях ЖКХ вытянет деньги из кошелька: касается жильцов в многоэтажках – увидят сколько насчитают Ольга БезродняяВладельцам квартир в многоэтажках предстоит оплачивать использование общедомового имущества, что отразится в новой строке квитанций за ЖКХ.

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