Матч FONBET Кубка России пройдет на берегу Баренцева моря! Комментарий FONBET

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Генеральный директор «Фонбет» Сергей Анохин прокомментировал Карпу ситуацию вокруг переноса матча Фонбет Кубка России между кировским Динамо и 2Drots: «Еще летом мы изучали возможность провести Матч Звезд Fonbet Кубка России в необычной локации.