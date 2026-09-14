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Царьград

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Убийственная музыка: Топ-10 самых опасных хитов для водителей

Убийственная музыка: Топ-10 самых опасных хитов для водителей

Мчитесь в машине под любимый плейлист? Понимаем, кто ж так не делает. А во сколько лет вы узнали, что есть музыка, способная спровоцировать ДТП? Оказывается, не все песни только поднимают настроение и бодрят.

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