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РВ сообщила об уничтожении казарм и боевиков ВСУ под Авдеевкой

РВ сообщила об уничтожении казарм и боевиков ВСУ под Авдеевкой

Российские военные продолжают уничтожать противника под Авдеевкой. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

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