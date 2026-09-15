Срочно! Ракетная тревога по ПРК Нептун и Штормам на Кубани!

Возможны пуски ракет от побережья Румынии. По данным РСЧС, ракетная опасность объявлена для Туапсинского района, Сочи, Геленджика, Мостовского района, Анапы, Новороссийска, Абинского, Крымского и Темрюкского районов.
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