Глава Якутии высказался о смертельном пожаре в изоляторе для дезертиров

Смертельный пожар в изоляторе для дезертиров в Якутске — «тяжелая и трагическая история». Так о ситуации с возгоранием, унесшем жизни пятерых человек, высказался глава Якутии Айсен Николаев, его слова приводит портал «Улус.
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