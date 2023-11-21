Новый президент Аргентины Хавьер Милей может продать США экономику своей страны. Такое мнение в эфире Tsargrad.
Политолог Перла: Аргентина откажется от вступления в БРИКС
Комментарии
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Николай Герасименко
А что, до сих пор экономика Аргентины принадлежала самой Аргентине? Если инфляция в стране превышает 140 процентов, то ею явно управляют западные управленцы. А в БРИКС мы их особо и не тянули, они просились сами, а теперь просто не будут проситься. Кстати этот любитель париков долго на посту президента не протянет.
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