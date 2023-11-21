Политолог Перла: Аргентина откажется от вступления в БРИКС

Николай Герасименко

А что, до сих пор экономика Аргентины принадлежала самой Аргентине? Если инфляция в стране превышает 140 процентов, то ею явно управляют западные управленцы. А в БРИКС мы их особо и не тянули, они просились сами, а теперь просто не будут проситься. Кстати этот любитель париков долго на посту президента не протянет.