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Питание и здоровье. Рецепты и советы

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  • Ирина52
    Очередная рекламная хрень. Хочешь быть дураком, лиши мозг питания. А это САХАР. Не заменители, которые суют в напитки...Чем вреден сахар ...
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Как встречать Новый 2025 год - год Змеи

Как встречать Новый 2025 год - год Змеи

Всем "непоклонникам" этого вот всего - встречать Новый год не только 1 января, но еще и в феврале, по китайским традициям и гороскопу - я скажу одно: я тоже не особый поклонник, но - с другой стороны: чем больше праздников, тем лучше.

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