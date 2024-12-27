Как встречать Новый 2025 год - год Змеи

Всем "непоклонникам" этого вот всего - встречать Новый год не только 1 января, но еще и в феврале, по китайским традициям и гороскопу - я скажу одно: я тоже не особый поклонник, но - с другой стороны: чем больше праздников, тем лучше.
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