Путину доложили о финальном этапе освобождения Курской области

Операция по освобождению территории Курской области от боевиков ВСУ вышла на завершающую стадию, заявил 13 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со ссылкой на доклад командования группировки войск «Север».
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