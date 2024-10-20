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Царьград

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"Это ты на фото?": Мошенники придумали новый способ обмана

Мошенники придумали новый способ обмана доверчивых граждан. Они рассылают сообщение-"приманку" с интригующим текстом: "Привет, это ты на фото?".

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